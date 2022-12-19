Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, (AD) üçüncü kez ödüllendirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, (AD) üçüncü kez ödüllendirildi.

KSBÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Türk Nöroşirürji Derneği tarafından düzenlenen 35. Bilimsel Kongresi’ne katıldı. Öğretim üyelerimiz kongrede sunum ve oturum başkanlıkları ile katkıda bulundu. Bilimsel çalışmalarına multisipliner olarak devam eden hekimlerimizden Doç. Dr. Hasan Emre Aydın’ın da dahil olduğu çalışma 2022 yılı TNDer Prof. Dr. Nurcan Özdamar Nörovasküler alanında en iyi bilimsel çalışma ödülüne layık görüldü.

Türk Nöroşirürji Derneği tarafından her yıl düzenlenen bilimsel kongrelere katılımının yanında multidisipliner çalışmaları ile bu yıl üçüncü kez bilimsel araştırma ödülüne layık görülen KSBÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, klinik uğraşlarının yanı sıra bilimsel çalışmalarına da hızla devam ediyor.