Kütahya’da, Altı nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi tarafından Beyaz Baston ve Görme Engelliler Günü’ne özel etkinlik düzenlendi. Programa; Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Valisi Musa Işın, Altı nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel ve Altı nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Barış, STK Temsilcileri, görme engelli bireyler ve yakınları katıldı. Konuşmasına Beyaz Baston ve Görme Engelliler gününü kutlayarak başlayan Başkan Alim Işık, Geçen yıl 15 Ekim’de üç derneğe üyeler kadar beyaz baston hediye edildiğini ve bu yıl görme engelli vatandaşlara konuşan akıllı saat hediye edeceklerini söyledi.

Devletin engelli bireylere her geçen gün daha fazla destek olduğuna dikkat çeken Vali Musa Işın, "Cumhurbaşkanımızın direktifleri, emirleri ve tavsiyeleri doğrultusunda hiçbir engelli kardeşimiz yalnız bırakılmayacaktır. Her türlü ihtiyacınızı karşılamak bizim görevimizdir. Her ihtiyacınızda yanınızdayız" dedi.

Programın sonunda görme engelli bireylere beyaz bastonlar ve Kütahya Belediyesi tarafından görme engelli bireyler için özel tasarlanmış konuşan saatler hediye edildi.