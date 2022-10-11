Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen Mevlit Kandili ve ortaokullar arası mektup yazma ile liseler arası naat yazma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen Mevlit Kandili ve ortaokullar arası mektup yazma ile liseler arası naat yazma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şiirler, Peygamberimizin özelliklerini anlatan konuşmalarla devam etti. Çeşitli video sunumlarının da yer aldığı programın sanatçı konuğu Hakan Taha, birbirinden güzel parçalar seslendirerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programın sonunda ise ortaokullar arası mektup yazma ve liseler arası naat yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Her iki kategori için de birincilere yarım altın, ikincilere çeyrek altın, üçüncülere gram altın, dördüncü ve beşincilere de beş yüzer lira ödül verildi. Yarışmanın jüri üyeliğini DPÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersen Ersoy, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Musa Çelik ve Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Züleyha Özbay Bilgiç yaptı.

Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinin hazırladığı programa, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, DPÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Zorlu ve Mustafa Topuz, DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özdoğru, Kütahya Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.