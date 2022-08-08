Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde 5.78 gram metamfetamin ve 0.10 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde 5.78 gram metamfetamin ve 0.10 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve Mahalle Bekçileri durumundan şüphelendikleri A. G. İsimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 5.78 gram metamfetamin, 0.10 gram bonzai maddesi ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.