Çarşı ve Mahalle Bekçilerince Fuatpaşa Mahallesinde M.Ç. (22) isimli şahıstan şeffaf poşete sarılı 2.39 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın üzerinde 2.39 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Hisariçi Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi faaliyete geçti

Hisariçi Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi faaliyete geçti

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