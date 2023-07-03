Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin durumundan şüphelendikleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada, 0.73 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çarşı Mahalle Bekçileri ve resmi ekiplerce Cumhuriyet Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, B.Ö. (35) isimli şahıstan 2 parça halinde alüminyum folyolara sarılı vaziyette toplam 0.73 gram metamfetamin olarak değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.