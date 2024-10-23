Kütahya’da Nezihe Uygun 4-6 yaş Kur’an Kursunca “Bed-i Besmele” programı düzenlendi.

Bilal-i Habeşi Camiinde düzenlenen programa, İl Müftüsü İrfan Açık, İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ve Şube Müdürü Mehmet Mercan katıldı. İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, daha sonra Bilal-i Habeşi Camii Kur’an Kursu 7-10 yaş sınıfını ziyaret etti.

“Bed-i Besmele ne demek?”

Bed’-i Besmele, “Besmele’ye başlamak” anlamına gelir. Osmanlı Devleti’nde çocuklar 4 veya 5 yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula başlarken düzenlenen törene “Bed’-i Besmele/Bed’-i Besmele Cemiyeti” veya tören sırasında okunan dualara “Amin” denildiği için “Amin alayı” adı verilmiştir.