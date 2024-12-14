TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST 2024) başarılı olan Kütahyalı öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Maarif Salonu’nda gerçekleştirilen törende, ödüllerini alan öğrenciler, başarılarının haklı gururunu yaşadı.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, törende öğrencilere ödüllerini takdim ederek başarılarını kutladı ve gelecekteki çalışmalarında başarılarının devamını diledi. Başyiğit, Türkiye genelinde sadece iki ilkokulun TEKNOFEST yarışmalarında ödül kazandığını ve bunlardan birinin Kütahya’da olduğunu belirterek, öğrencilerin elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu söyledi.

aşyiğit, TEKNOFEST yarışmalarının katılımcı sayısının her yıl arttığını, öğrencilere bu yarışmalar sayesinde değerli deneyimler kazandırıldığını ifade etti. "Gençlerimiz hem okulları hem de ülkemizin geleceği için harika projeler üretiyor" diyen Başyiğit, projelerin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ödül törenine katılan öğrenciler, projeleri hakkında İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e bilgi verdiler. Törende, eğitim teknolojileri kategorisinde ödül kazanan Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerine, Robolig kategorisinde başarı gösteren Kütahya Deneyap Atölyeleri öğrencilerine, Sağlık ve İlkyardım kategorisinde ödül alan Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine ve dron kategorisinde ödül kazanan Kırdar Bilgiören Koleji öğrencilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.