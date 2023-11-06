Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil başkanlığında Kütahya’da av koruma kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünden (DKMP) yapılan açıklamada,” Bölge Müdürlüğümüze bağlı Kütahya’da Bölge Müdür Yardımcımız Abdullah Gedil Başkanlığında av koruma kontrol çalışması gerçekleştirildi. Kurallara uyan avcılara teşekkür edilirken, kurallara uymayanlara gerekli idari işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.