Kütahya Belediyesi ile Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği’nin iş birliğiyle atış yarışmaları düzenlendi.

Hacıazizler Mahallesi’nde düzenlenen bölgenin en büyük ve en geniş atış yarışmaları etkinliğine katılan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yarışmaları yakından takip ederek katılımcılara başarılar diledi.

Atış yarışmalarında trap atış, keklik atış, kadınlar trap atış, iller arası trap takım atışı, gong atışı, tek kurşun hedef, tek kurşun pet şişe, tavşan atışı ve PCP havalı tüfek atışlarının olduğu 9 farklı kategoride 2 bin 500’e yakın atış gerçekleştirildi.

Renkli görüntülerin oluştuğu atış yarışmalarında il merkezi ve çevre illerden gelen çok sayıda katılımcı hünerlerini sergiledi.