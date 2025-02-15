Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Yılmaz Karaca, sabahın erken saatlerinde işe giderken arabasıyla yolda yabani at sürüsüne rastladı. Bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Eğriöz köyünde ikamet eden Yılmaz Karaca, organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çalışmaya gittiği sırada asfalt üzerinde atlarla karşılaştı. Karaca, arabasıyla ilerlerken aniden yolun karşısında bir at sürüsü gördü. Hayretle bu anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Yılmaz Karaca o anları şöyle anlattı:

"Sabah erkenden işe gidiyordum. Hava da henüz tam aydınlanmamıştı. Bir anda yolun karşısında atları görünce çok şaşırdım. Daha önce de duyuyordum buralarda yabani atların olduğunu ama hiç denk gelmemiştim. O anları hemen cep telefonumla kaydetmek istedim. Çok güzel bir görüntüydü."