Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Evliya Çelebi Mahallesi Ali Candan Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan C.K. (31) isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde, dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşıldı. Şahsın yapılan üst aramasında, 14 adet kapsül şeklinde sentetik ecza ele geçirildi.

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