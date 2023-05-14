Kütahya’da Anneler Günü dolayısıyla, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi’ndeki ’Anne Kalbi Lavanta Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ’nün yeşil kampüs kategorisinde dünyada 273. sırada yer aldığını kaydetti.

Uysal, "Üniversitemiz kampüsü dünyada önemli kampüslerden biri haline geldi. Yeşil kampüs kategorisinde üniversitemiz 273. sırada yer aldı. Biz bu kampüsü daha anlamlı hale getirmek istiyoruz. Bu sene 100 bin fidan diktik ve depremzedelerimize bağışladık. 50 bin öğrencimiz var, bu öğrencilerimizin yüzde 99’u gurbette, istedik ki anne kokusunu alabileceği bir bahçe oluşturalım. Bu sebeple bu bahçeyi oluşturduk ve adını ’Anne Kalbi Lavanta Bahçesi’ dedik. Öğrencilerimiz bu lavanta bahçesinde annesini hatırlayacak ve kokusunu alacak. Bu bahçeyi anneler günü vesilesiyle annelerimize hediye ettik. Tüm öğrencilerimize ve annelerimize hayırlı olmasını dilerim. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Prof. Dr. Kâzım Uysal’ın konuşmasının ardından ’Anne Kalbi Lavanta Bahçesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Prof. Dr. Uysal ayrıca Anneler Günü’ne hitaben yazmış olduğu ’Annem’ adlı şiirini okudu.

Etkinlik, katılımcılara lavanta fidesi ve kesesi hediye edilmesinin ardından sona erdi.

Düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Şahmurat Arık, Genel Sekreter Yusuf Çetin, Anne Üniversitesi mezunu olan anneler, dekanlar, akademik personel ve çok sayıda kişi katıldı.