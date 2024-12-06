Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, ambulansların trafikte geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek ve "Fermuar sistemi" ile yol verme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Etkinlik, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Buttan, "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sloganıyla yaptığı sunumda, ambulansların hızlı ulaşımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Dr. Buttan, "Acil durumlarda geçen her saniye bir hayatın kurtarılmasında büyük fark oluşturur. Sürücülerin duyarlılığı ve fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi, hem hayat kurtarır hem de trafik düzenini sağlar" dedi.

Kütahya Bölge Trafik Şube Müdürü Fatih Çakırtaş ise konuşmasında, ambulanslara yol vermenin yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Çakırtaş, "Geçiş üstünlüğüne sahip bir aracın ışıklı ve sesli uyarılarını duyan her sürücü yol vermek zorundadır. Yol vermemenin hem trafik cezaları hem de diğer yaptırımları vardır. Ancak, en önemlisi insan hayatına verdiğimiz değer olmalıdır" ifadelerini kullandı.