Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya’da alternatif ulaşım aracı olarak kullanılacak elektrikli bisiklet uygulaması Tripy’nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Başkanı Işık, Türkiye’de ilk kez Kütahya’da ve Sakarya’da başlatılan uygulamanın şehre hayırlı olmasını diledi.

Başkan Işık, “5-6 ay önce elektrikli scooter uygulamasını da başlattık ama bu biraz daha farklı. Uzaktan kontrollü, istediği yerde bırakıp oradan ilgili elemanların şarjı bittiyse şarjını değiştirip tamamladığı veya alması gerekiyorsa aldığı bir sistemle yönetiliyor. Bu yeni teknolojinin Türkiye’de ilk kez Sakarya’da ve Kütahya’da başlatılmış olmasından biz de memnunuz. Uygulama üzerinden kredi kartıyla bir dakikalığına iki lira bir ücretle vatandaşlarımız bu hizmeti kullanabilecek. İşin bilimsel olması, ticari metadan ziyade uygulamada vatandaşın konforunu artıracak bir çalışma olması bizim için daha önemli. Üniversitemizin de bu işin içinde olması ayrıca bir değer katıyor. Tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.