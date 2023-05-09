Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan alkollü sürücünün aracında uyuşturucu ele geçirildi,

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Börekçiler Mahallesinde yapılan çalışmalarda,

M.O. (40) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, S.K. (45) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 4 adet extasy hap, 10 adet kırık vaziyette, 0,48 gram toz şeklinde extasy hap, 0,29 gram metamfetamin ve 0,51 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca sürücü M.O. isimli şahsın alkollü olmasından dolayı trafik ekiplerince gerekli cezai işlem uygulandı.