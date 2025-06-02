Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından "Eğleniyorum-Öğreniyorum" projesi çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kütahya merkez ilkokullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, yarışmalarda hakem olarak görev yapan öğretmenler ve danışman öğretmenler, ödül alan öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sanal alemin olumsuz yönlerini dijital bataklık olarak nitelendirerek öğrencilerin bu sanal dünya yerine kitaplarla, oyunlarla, aile bireyleriyle, arkadaşlarıyla vakit geçirmesinin önemine değindi, ailelere de seslenerek çocukların olumsuzluklardan korunması için ve çocukları kazanmak için aile ilgisinin önemini vurguladı.

Müdür Mustafa Yılmaz, vaktini boşa harcamayarak akıl ve zeka oyunları ile vaktini değerlendiren öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi. Bu tür faaliyetlerin çocukların düşünme, dikkat, sabır ve strateji geliştirme becerilerini desteklediğini vurgulayan Yılmaz, aynı zamanda geleneksel oyun kültürünün yaşatılmasının eğitime olan katkısının altını çizdi.

Programın son bölümünde Müdür Yılmaz öğrencilere belge ve ödüllerini verdi. Ayrıca hakemlik görevini yürüten öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.