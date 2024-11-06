Kütahya’da AK Parti ve MHP’li Belediye Meclis üyeleri, CHP’li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e destek amacıyla mitinge katılmasına tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan üyeler, meclisin Kasım ayı toplantısına da katılmayarak, durumu protesto ettiler.

Meclis üyeleri, belediye hizmet binası girişinde AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy’un katıldığı katıldığı ortak bir basın açıklama yaptılar.

AK Parti ve MHP’li Meclis üyeleri adına basın açıklaması AK Parti Kütahya Belediye Meclis Grup Başkanı Mahmut Öztaş tarafından gerçekleştirildi. Öztaş, "Sizlerin de yakından takip ettiği üzere PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanın görevine son verilmiş, devletimiz milletimiz adına gerekeni yapmış, memleketimizi teröre ve teröristlere teslim etmemiş ve kayyum atamasını gerçekleştirmiştir. AK Parti ve MHP adına Kütahya Belediye Meclis Üyeleri olarak ülkemizin dört bir yanında, her bir karışında teröre ve teröristlere ve bunları destekleyenlere geçit vermeyen gerek emniyet mensuplarımıza, ve Türk ordumuza gerek de yargımıza ve yüce devletimize şükranlarımızı ve minnetlerimizi iletiyoruz. İstanbul Esenyurt’ta yaşanan bu durum üzerine 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde kent uzlaşısı adı altında DEM Parti ile adeta kenetlenen, DEM Parti’yi öz kardeşi gören, kan kardeşi gibi bağrına basan Cumhuriyet Halk Partisi, PKK-KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i adalet adı altında canhıraş korumaya, kollamaya girişmiş ve tüm belediye başkanlarını millete algı operasyonu çekerek sözde hak hukuk adalet kılıfında savunmaları için DEM Parti ile ortak düzenledikleri mitinge davet etmiştir. Şehirlere hizmet etmelerine adına vatandaşlarımız tarafından belediye başkanı seçilmeye layık görülen CHP’nin belediye başkanları ise DEM Parti ile birlikte koşarak mitinge katılmış, PKK silahlı terör örgütünden tutuklanmış kişiye kol kanat germişlerdir" diye konuştu.

"Kütahyalılar içi boş, dışı algı dolu ifadelerle oyalamaktadır"

Başkan Kahveci’nin Esenyurt mitingine katılmasına tepki gösteren Mahmut Öztaş, "Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin de, PKK-KCK silahlı terör örgütünün KONGRA-GEL Eş Başkanı Remzi Kartal ile 14 kez görüşmüş ve terör örgütü üyeliği gerekçesi ile haklarında adli işlem yapılmış 694 farklı isimle görüştüğü tespit edilmiş, PKK-KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanmış CHP ve DEM Parti ile ortak çıkartılmış Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e destek olmak, terör örgütü üyeliğinden tutuklanmış Ahmet Özer’i savunmak için Esenyurt mitingine DEM Partililerle beraber katıldığını görmüş ve Eyüp Kahveci’nin kendi ağzından gururla gittiğini yansıtan ifadelerinden öğrenmiş bulunuyoruz. PKK silahlı terör örgütünden tutuklanmış kişiye kol kanat gerenlerden biri de az önce ifade ettiğimiz üzere ne yazık ki Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci olmuştur. Eyüp Kahveci Kütahya ve Kütahyalıya verdiği vaadleri, hürmet ve hizmeti yaklaşık 1 senedir gerçekleştirmediği gibi hamaset, içi boş, dışı algı dolu ifadelerle Kütahyalıları oyalamaktadır. Eyüp Kahveci, bugüne dek hiçbir siyasetçinin ve hiçbir belediye başkanının yapmadığı bir işe imzasını atmış, Kütahya tarihinde görülmemiş bir şekilde PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiyi savunmuş, korumuş, Kütahya’yı ve Kütahyalı hemşerilerimizi utanç veren temsiliyet sergilemiş, Kütahya’nın belediye başkanı PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiyi savunuyor dedirtmiştir. Bunlarla da kalmayıp ulusal basın aracılığı ile CHP belediye başkanlarının Esenyurt’ta nöbet tutacaklarının da bilgisini almış bulunuyoruz. Belediye başkanlığı görevini askıya alarak, hizmetleri aksatan, gününü ve mesaisini Kütahya’ya ve Kütahyalı hemşerimize hizmet için değil, on binlerce insanımızı şehit eden terör örgütüne üye olması sebebiyle tutuklanan kişiyi savunmak için harcayan Eyüp Kahveci’yi Kütahya ve Kütahyalılar adına kınadığımızı, kendisi adına utanç duyduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"Kahveci, tek derdim Kütahya demişti"

Eyüp Kahveci’nin seçim önce verdiği vaadleri çabuk unuttuğunu belirten Mahmut Öztaş, "Eyüp Kahveci, Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiyi savunmak için Kütahya belediyesinin makam aracı ve Kütahyalının ödediği mazot ile mi PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM partililerle kol kola, omuz omuza İstanbul Esenyurt’ta hazır bulunmuştur, bunu da ayrıca öğrenmek isteriz. Kürdistan naraları atanlarla aynı havayı soluyan, siyasi kariyerinin yürümesi adına vatanında Kürdistan sloganları atanlarla aynı safta olan Eyüp Kahveci yerel seçim öncesinde verdiği vaadleri çabuk unutmuş, rozetini bıraksa da zihniyetini terk etmemiştir. Terör örgütünden tutuklanan kişiyi savunmak için koşarak, seve seve İstanbul’a giden, yerel seçim öncesinde bazen Peygamberimiz Hz. Muhammed’i bazen de Gazi Mustafa Atatürk’ü diline dolayarak Kütahyalı hemşerimizin milli ve manevi hassasiyetlerine göre oy isteyen, bir Ordulu olarak Kütahya’nın ve Kütahyalının haklarını koruyacağını beyan eden, tek derdinin Kütahya’ya hizmet olduğunu ifade eden Eyüp Kahveci, kendisini DEM Partinin eş partisi olan CHP zihniyetinden ayrı gösterme çabası içerisine girse de, istediği kadar algı operasyonlarına başvursa da başarılı olamamış, tek derdinin kendi siyasi kariyeri olduğunu bir kez daha vatandaşlarımızın huzurunda göstermiştir. CHP ve DEM Parti; 7 Haziran 2013, 11 Ocak 2024 ve 7 Şubat 2014 tarihli İmralı tutanaklarında bizzat terörist başı Öcalan tarafından adı verilen ve terörist başı Öcalan’a değerlendirmesi için yazdığı kitabı götürmüş kişi olup soruşturması devam eden Ahmet Özer’i sözde kent uzlaşısı adı altında belediye başkanı adayı olarak seçime sokmuştur. CHP ve terör örgütü PKK’nın siyasi savunucusu DEM Parti’nin ülkemizde iç kargaşa, kaos çıkartmak art niyetiyle gerçekleştirmek istediği devletimize ve milletimize çekilen bu algı operasyonuna ne devletimiz ne de milletimiz asla müsaade etmeyecektir. AK Parti ve MHP adına yeniden vurgulamak isteriz ki; Dağda yok ettiğimiz teröristleri belediyede göreve getirmenize izin vermeyeceğiz. Dün ve bugün olduğu gibi yarında Kütahyalı hemşerilerimizin haklarını koruyacağımızı, milli ve manevi hassasiyetlerine saygısızlık yapılmasına müsaade etmeyeceğimizi, şehitlerimizin emanetlerine, aziz hatıralarına sahip çıkacağımızı vurgular, bu duygu ve düşüncelerle Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak Kütahya Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı’na Eyüp Kahveci’nin terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiye verdiği desteği kesinlikle kabul etmediğimizden, Kütahya’yı terörle ve teröristle yan yana getirmesinden dolayı duyduğumuz rahatsızlıktan dolayı katılmayacağımızı bildiririz" şeklinde konuştu.

Kütahya Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin 16, MHP’nin 10 ve CHP’nin de 11 üyesi bulunuyor.