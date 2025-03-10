Kütahya Belediyesi tarafından "Aile İçi İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, aile içi iletişimin önemi ve etkili iletişim yöntemleri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, iletişimin yaşamın her alanında kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, aile içindeki sağlıklı iletişimin toplumsal huzur ve bireysel mutluluk açısından önemine dikkat çekti. Başkan Kahveci, "Günlük hayatın koşuşturması içinde sevdiklerimizi gerçekten dinlemeyi, onların hislerini anlamayı ihmal edebiliyoruz. Oysa bir çift güzel söz, içten bir teşekkür, sevgiyle bakılan bir göz bile bazen her şeyin çözümü olabilir. İletişim yalnızca konuşmak değil, aynı zamanda dinlemek, anlamak ve birlikte çözüm üretmektir" dedi.

Seminerde konuşan Prof. Dr. Sultan Güçlü ise doğru iletişim kurmanın bireylerin psikolojik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. Empati kurmanın, aktif dinlemenin ve açık ifadeler kullanmanın aile bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Güçlü, sağlıklı bir toplum için aile içinde etkili iletişimin önemini vurguladı.

Seminer sonunda Başkan Kahveci, katkılarından dolayı Prof. Dr. Sultan Güçlü’ye teşekkür ederek, katılımcılara duyarlılıklarından dolayı minnettarlığını dile getirdi.