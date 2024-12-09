Kütahya Belediyesi, toplumsal bilinci artırmaya yönelik düzenlediği eğitim programlarıyla vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Maltepe Sosyo-Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitimlerde afet farkındalığı ve sıfır atık konularına odaklanıldı.

Maltepe, Müderris, Hamidiye, Saray, Mecidiye ve Gazi Kemal mahallelerinden vatandaşlar ile mahalle muhtarlarının katıldığı programda, iki önemli eğitim düzenlendi. Afet Farkındalık Eğitimi kapsamında, afet durumlarında alınması gereken önlemler, doğru davranış biçimleri ve hazırlık süreçleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitim, afetlere karşı güvenli bir toplum oluşturmayı amaçlıyor.

Sıfır Atık Eğitimi ise çevreye duyarlı bir yaşamın önemine dikkat çekti. Geri dönüşüm yöntemleri ve atık yönetimi konularında bilgi paylaşımı yapılan etkinlikte, vatandaşların soruları da yanıtlandı. Bu eğitimle, sürdürülebilir bir çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Kütahya Belediyesi’nin, afetlere karşı hazırlıklı ve çevreye duyarlı bir toplum oluşturmak için eğitim faaliyetlerinin şehrin farklı noktalarında düzenlemeye devam edeceği belirtildi.