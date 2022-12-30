Kütahya Valiliği, engelli bireylerin hayatına temas eden, onların hayatlarını kolaylaştıran projelere destek olmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ’Afet farkındalığı ve eğitimle engelimi aşarak kazanıyorum’ projesi.

Kütahya Valiliği, engelli bireylerin hayatına temas eden, onların hayatlarını kolaylaştıran projelere destek olmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ’Afet farkındalığı ve eğitimle engelimi aşarak kazanıyorum’ projesi.

İçişleri Bakanlığının destekleriyle, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği tarafından 2022 yılının Ocak ayında hayata geçirilen ’Afet farkındalığı ve eğitimle engelimi aşarak kazanıyorum’ projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Toplantıya; Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, proje paydaşları katıldı.

Oyuncak görünümlü battaniyenin engelli bireylerin içinde bulunduğu zorluğun toplumda farkındalık oluşturmasına katkıda bulunacak bir simge olduğunu belirten Vali Ali Çelik, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Karamsarlık içerisinde olmamanız"

Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında sevimli olan, insana pozitif gelen her şeyin daha farklı bir yer edindiğinden söz eden Vali Çelik, “Oyuncak görünümlü battaniye bunun en güzel örneklerinden biri. Yarınların daha değerli olması için insanlara umut olmak, o umudun peşinde koşacak enerji bulmak çok değerli. Karamsarlık içerisinde olmamanız, ne yapacağız sorusuna yanıt aramanız, sürdürülebilir bakış açınız çok değerli. İnşallah süreç gelişerek devam eder” dedi.

Toplantıda birer konuşma yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’da projenin başarıyla devam ettiğini belirterek ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söylediler.

Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Nimet Sarıkaya, her kesime hitap etmesi hedeflenen proje çerçevesinde üretilen oyuncak görünümlü, yastık ve battaniye haline gelen ürünün yeri geldiğinde oyuncak, oyun arkadaşı, yetişkinler için yolculuklarda ısıtıcı, engelli ve engelli yakınları içinse eğitim ve istihdam aracı olduğunu söyledi.

Sarıkaya, İçişleri Bakanlığınca 90 bin TL desteklenen projeyle, engelli ve engelli yakınları tarafından 2022 yılı içinde bin adet oyuncak görünümlü battaniye üretimi yapılarak 450 adet AFAD, 450 Adet Türk Kızılay’ına ve 100 adet de sevgi evlerindeki çocuklara dağıtıldığını aktardı.

Siparişler arttı

Sarıkaya, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla AFAD Genel Başkanlığı adına sipariş verilen bin 500 adet oyuncak görünümlü battaniyemizi teslim ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Kütahya Valiliğimizin 500’er adet olmak üzere toplamda bin adet battaniye siparişinin üretimine başladık” diye konuştu.

Projenin engelli bireylerin eğitim ve istihdamında bir basamak haline geldiğini belirterek üretim için Kütahya’nın Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerine de atölye açıldığını paylaşan Sarıkaya, “Engelli bireylerin eğitimle kendi kendilerine yetebilir hale gelmeleri, proje bittikten sonra bir yerlerde iş bulabilmeleri ve maddi anlamda hayatta kalabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için oyuncak görünümlü battaniye tasarımlarının hayata dokunacak detaylarla güçlendirileceğine dikkat çeken Sarıkaya, “Enkaz altındaki işitme engellilerimiz için çip üretimi yaptık. İşitme engellilerle yola çıktık ama asıl amacımız tüm engelliler. Hatta “Sesimi duyan var mı?” sorusuna cevap veremeyen tüm bireyler. Herkesin yararına olabilecek çipli bileklik ve kolyeler battaniyemize eklenecek” şeklinde konuştu.