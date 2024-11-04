Kütahya Merkez Yedigöller Parkı’nda, Kütahya İl AFAD Müdürlüğü tarafından "Destek AFAD Gönüllülerimiz Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, 08:30-17:00 saatleri arasında gönüllüler arasında dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla renklendi.

AFAD gönüllüleri, parkta düzenlenen etkinlikte birlikte zaman geçirirken dayanışma ruhunu güçlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, "Birlikte daha güçlüyüz" mesajıyla gönüllülerin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, gönüllüleri bir araya getirerek toplum içinde afet bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalara olan katkısını da gösterdi.