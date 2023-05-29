Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Havayolu Çalışma Grubu tarafından Acil Serviste Mekanik Ventilasyon Kursu düzenlendi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ev sahipliğinde, Hekim Sinan Konferans Salonunda düzenlenen kursta; Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcura başta olmaz üzere akademisyenler yer aldı.

KSBÜ Acil Tıp Anabilim Dalı (AD) Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Kaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kursta; alanında uzman akademisyen ve eğitmenler tarafından çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirildi.

Dekan Prof. Dr. Özcura kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, verimli bir kurs olması temennilerinde bulundu.