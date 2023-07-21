Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Sertaş Erarslan başkanlığında Müdürlüğün Başkan, başkan yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları ve hastane yöneticilerinin katılımlarıyla Acil Obstetrik Bakım Programı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Acil Obstetrik Bakım Programı çerçevesinde ilde verilen hizmetler, anne ve bebek sağlığını korumak için alınan önlemler hakkında bilgi verildi, il verileri değerlendirildi. Toplumun temelini oluşturan anneler ve bebeklerinin sağlığını korumak için yıl içerisinde yürütülmesi planlanan faaliyetler görüşüldü. Acil Obstetrik vakalarının sevkleri, yaşanması muhtemel sorunlar ve çözüm yolları, aile hekimlerinin sürece katılımları ve yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.