Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılı acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı sona erdi

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Balıkesir, Bursa, Manisa, Eskişehir illeri ve Kütahya ve ilçelerden gelen 15 sağlık çalışanının katıldığı, Sağlık Bakanlığının belirlediği ve uluslararası standartlarda geçerliliği olan Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı kursu, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Oğuz Türker, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Osman Çelikoğlu, Süpervziörler, Eğitim Hemşireleri ve Acil Servis Birim Sorumlusunun katıldığı kapanış programında katılımcılara belgeleri teslim edildi.

Sertifika teslim programında yaptığı konuşmada Hastanelerin Acil Servislerinin önemine değinen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, “ 6 Hafta süren bir eğitim sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu süre içerisinde hastanemizde hem teorik, hem pratik olarak eğitimlerinizi tamamlayıp deneyim kazanarak bu belgeyi hak ettiniz. Sizleri tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra ki çalışma hayatınızda başarılar diler, sertifika programının düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.