Törene; Kütahya Valisi Ali Çelik Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.

Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 797 asker, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Kütahya’da acemi eğitimlerini tamamlayan 2022-3A tertip yükümlü erler için Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda yemin töreni düzenlendi.

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