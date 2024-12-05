Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 838 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şaphane ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında toplam 838 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, sahte içki üretimi ve satışına karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade ettiler.