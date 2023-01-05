Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 820 bedelli asker için düzenlenen yemin törenine katıldı.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 820 bedelli asker için düzenlenen yemin törenine katıldı.

2022’ye 11’inci döneme tabi 820 bedelli asker, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ile il protokolü ve askerlerin aileleri katıldı.