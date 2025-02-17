Kütahya’da bir plazanın 7. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı dairede bulunan 26 yaşındaki M.A., korku içinde zemin kattaki kafeteryanın çatısına atladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Küçük çaplı yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Polis, yangının çıkış sebebi ve olayın detaylarını araştırmak için soruşturma başlattı.