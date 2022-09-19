Kütahya’da bir işyerinde yapılan aramalarda, 7 bin 880 adet dolu makaron, yaklaşık 2 bin 100 gram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kütahya’da bir işyerinde yapılan aramalarda, 7 bin 880 adet dolu makaron, yaklaşık 2 bin 100 gram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda Alipaşa Mahallesindeki bir iş yerinde yapılan aramada, iş yeri depo kısmı tavanında led lamba kısmında elektrik sistemi ile çalışan demir levha içerisinde zulalanmış şekilde saklanmış, 377 paket (7.540 adet) dolu makaron, iş yeri masa arkası kısmında kırmızı sehpa içerisinde satışa hazır vaziyette 17 paket (340 adet) dolu makaron, iş yeri raf kısmı içerisinde, yaklaşık 2 bin 100 gram TAPDK bandrolü bulunmayan açık vaziyette kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler, M.G. ve Z.G. isimli şüpheliler hakkında kaçakçılık suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.