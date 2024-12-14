Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu, 7 aydır aranan ve çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (50) isimli şahıs, Kütahya şehir merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyon, başarılı bir şekilde sonuçlandı.

M.C.’nin, hakkında 2 adet Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 3 adet Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 1 adet Dolandırıcılık ve 1 adet Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından arama kaydı olduğu bildirildi.

Yakalanan şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.