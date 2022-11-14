Kütahya Barosu’na kayıtlı 7 stajyer avukat, bir yıllık staj dönemini başarıyla tamamlayarak, mesleğe ilk adımını attı.
Kütahya Barosu’na kayıtlı 7 stajyer avukat, bir yıllık staj dönemini başarıyla tamamlayarak, mesleğe ilk adımını attı.
Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay’ın konuşmasının ardandan Abdülhalim Budak, Levent Sümen, Zeliha Mutlu, Süleyman Oğuz Akcan, Enes Kerkük ve Mehmet Pehlivan avukatlık yemini etti.
Stajlarını tamamlayan 7 avukatın, Avukatlık ruhsatları Baro Başkanı Edip İlkay Sunay takdim edilirken, cübbeleri Baro Yönetim Kurulu üyesi Reyhan Toker Atlı ve baro avukatlarından Muharrem Akcan, Engin Semin, İbrahim Sülün, Aytek Canbek, Emre Karademir ve Berkay Aydın giydirildi.
Başkan Sunay, "Kütahya Barosu olarak genç meslektaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.
Avukat Abdülhalim Budak, "Staj dönemini tamamlayıp mesleğe ilk adımı atmanın heyecanı içerisindeyim. Emeği geçen büyüklerime sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.(EFE-)
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