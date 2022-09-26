Kütahya Atatürk İlkokulu bahçesinde kurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Eğitim Tırında iki günde 668 öğrenciye trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Kütahya Atatürk İlkokulu bahçesinde kurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Eğitim Tırında iki günde 668 öğrenciye trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Eğitim Tırının Atatürk İlkokulu bahçesinde kurulumu sağlanarak gün boyu süren eğitimler ile Atatürk İlkokulundan 378, Milli Eğitim Vakfı Halime Erkan İlkokulundan 80 ve Turgut Özal İlkokulundan 112 olmak üzere toplam 570 öğrenciye trafik güvenliği konusunda eğitim verilmiştir. Bu arada Kütahya Belediye Başkanlığı önünde yapılan eğitimlerde farklı yaş gruplarından 98 öğrenciye eğitim verilmiştir. Mobil Trafik Eğitim Tırı ile ilimiz genelinde 23-24 Eylül tarihleri arasında toplam 668 öğrenciye temel trafik eğitimleri verilmiştir” ifadelerine yer verildi.