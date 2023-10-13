Kütahya Belediyesi, Kütahya’da yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşları, “Büyüklerimize Vefa, Ilıca’da Sefa” sloganıyla Ilıca’daki Sarıkız Hamamı’nda misafir etmeye devam ediyor.
Kadın hemşehrilerin memnuniyetlerini dile getirmeleriyle yoğun taleplerin yaşandığı etkinlik çerçevesinde, Kütahya’da yaşayan erkek vatandaşlarda “Büyüklerimize Vefa, Ilıca’da Sefa” diyerek, Ilıca’daki Sarıkız Erkekler Hamamı’nda şifalandı.
Etkinliğe katılan erkek hemşehriler, düzenlenen anlamlı organizasyon için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.