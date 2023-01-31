Şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu altını çizen Vali Ali Çelik, “Şiddetin en aza indirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kütahya’da kadına şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor. Vali Ali Çelik, "kadına el kalkamaz" sloganıyla 2023 yılında 60 bin erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verileceğini açıkladı.

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