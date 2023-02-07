Kütahya’da 6 köyün etkilendiği elektrik arızasının giderildiği bildirildi.

Kütahya’da 6 köyün etkilendiği elektrik arızasının giderildiği bildirildi.

Kütahya’nın Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekiplerinin, kış şartlarından dolayı meydana gelen elektrik arızasını eksi 20 derece soğukta çalışarak giderdiğini kaydetti.

Altıntaş, yaptığı açıklamada, "Çetin geçen kış şartlarından dolayı iki gündür Lütfiye, Söğütyaylası, Yumaklı, Güllüdere, Sandıközü ve Göcenoluk köylerine elektrik verilemiyordu. Durumu ODEDAŞ şefimiz Süleyman Altunsoy bildirdim. Kendisi ekiplerini gönderdi ve arıza giderildi. Yaklaşık 20 santimetre kar ve eksi 20 derece soğukta iki gün boyunca çalışarak arızayı gideren ekiplere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.