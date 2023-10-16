Kütahya’da polisin bölge uygulamasında 51 şahıs ve 29 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fuat Paşa Mahallesi, Hayvan Pazarı ve çevresi, Vefa Mahallesi-Otobüs Terminali, Tren Garı, Osmangazi Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi-Cephanelik Mevki, Okmeydanı Mahallesi Radar Camii çevresi ve Hisar Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge uygulamasında, 51 şahıs ve 29 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari yaptırım uygulandı. 1 şahıstan 0,69 gram, metamfetamin ele geçirildi.