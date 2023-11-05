Kütahya’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği “Dar Bölge” uygulamasında toplam 502 şahıs ve 255 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 3 Amir, 6 Resmi Ekip (15 Personel), 6 yaya devriye 12 ÇMB personeli ile Vefa Mahallesi Barlar Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Dar Bölge uygulamasında, 502 şahıs ve 255 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 26 ticari taksi kontrol edildi. 7 motosikletin sorgusu yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca, toplam 79 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirilirken, 11 adet kesici alet ele geçirilen 11 şahsa idari işlem yapıldı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 20 alkollü araç sürücüsüne, 8 adet muayenesiz araç sürücüsüne, 6 ehliyetsiz araç sürücüsüne, 5 sigortasız araç sürücüsüne ve 7 farklı maddelerden ihlal ettiği tespit edilen araç sürücülerine trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.