Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kütahya Organik Tarıma Yeni Çeşitler Katıyor" adlı alt proje faaliyetleri çerçevesinde eğitimler düzenlendiği bildirildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Organik Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" çerçevesindeki faaliyetler doğrultusunda Hisarcık İlçesi Karbasan Köyü organik adaçayı üreticileri ile Merkez İlçe Sekiören Köyü organik ahududu yetiştiriciliği yapan kadın üreticilere yönelik eğitim verildi. Kütahya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitimde, toplamda 47 üreticiye organik bitki besleme ve organik bitki sağlığı uygulama teknikleri anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, verilen eğitimler sayesinde üreticilerin organik tarımda kaliteli, insan sağlığını gözeten, albenisi ve verimi yüksek ürünler elde etmenin yanı sıra, işletme imkanlarına uygun, kolay ve ekonomik yeni üretim modellerini keşfetme imkanı bulduklarını ifade ettiler.