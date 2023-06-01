Kütahya’da bir yıl önce belediye tarafından restore ettirilen 441 yıllık Cafer Paşa Darulkurrası, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği bir merkez olacak.

Balıklı Caddesi’nde evlerin arasında kalan ve klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olan Cafer Paşa Darülkurrası, Kütahya Belediye tarafından kamulaştırılarak aslına uygun olarak restore edilip Kütahya’ya kazandırılmıştı. Restorasyonun ardından ziyaretçilerini ağırlayan tarihi yapı, Belediye Başkanı Alim Işık ile Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş arasında imzalanan protokolle amacına uygun olarak kullanılacak. Yapılan protokol kapsamında 441 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası, haftanın belirli günleri Kur’an-ı Kerim ve dini ilimlerin okutulduğu bir merkez olacak.

Kur’an-ı Kerim okuma yeri olan Cafer Paşa Darülkurrası’nı yeniden ayağa kaldırarak önemli bir eseri şehrimize kazandıran Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yapılan protokolle ilgili, “Darülkurrayı 2019 yılında kamulaştırıp önce Belediyemizin mülkü haline getirdik, arkasından restorasyon için ihale süreci başladı. Restorasyonu tamamlandı ve 2022 yılında tamamlanmış ve ihya edilmiş bir eser olarak şehrimize kazandırmanın onurunu ve haklı gururunu hep beraber yaşadık. Çünkü ecdat yadigârı bu tür eserlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için bu sürecin yaşanması gerekiyordu. Şükürler olsun bizlere nasip oldu. Daha önce birçok belediye başkanı arkadaşım da aynı iyi niyetle buranın ihyasını düşünmüş olmasına rağmen bizlere nasip oldu. Rabbime bundan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Geride bıraktığım dört yıl içerisinde şehrimize kazandırdığımız eserleri sıralayacak olsak birinci sırada bu kıymetli eseri sayarım ve bundan sonra yapılacak olan eserler de dahil olmak üzere dönemimizde şehrimize kazandırdığımız en önemli, en anlamlı eser olarak darülkurranın ihyasını, restorasyonunu ve amacına uygun kullanılması için Müftülüğümüze tahsis edilip haftanın belirli günlerinde orada orijinal şekliyle kullanılmasının sağlanması olarak değerlendiririm. Bir kez daha şehrimize hayırlı olsun. Orada Kur’an okuyup gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesi için kendini orada yetiştiren çocuklarımızdan onların ailelerine kadar herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İmzalan protokolle ilgili Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkürlerini ileten İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, “Biz kadim bir milletin kadim mensuplarıyız. Kütahya’mızda birçok dini eserler var. Bunların çoğunluğu ortaya çıkmış ama bazı eserlerin yeni gün yüzüne çıktığını, virane halden kurtarıldığını görmekteyiz. Bunlardan birisi de Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası. Darülkurra, Kur’an-ı Kerim’in ileri seviyede okunduğu, büyük ilim adamlarının bulunduğu, kıraat ilminin öğretildiği bir mekân. Darülkurramız, Allah’ın ilminin okunduğu yer olarak geçmişte birçok hizmette bulunmuş, daha sonradan virane hale gelmiş. Nihayetinde Sayın Başkanımız, devletimizin diğer kurum ve kuruluşları başta da Valimiz olmak üzere iş birliği içerisinde bir araya getirilmiş ama bu işin yükünü gerçekten Belediyemiz çekmiş. Orijinal hali ne ise o hale getirilmiş. Bizler de İl Müftülüğü olarak orada Cuma günleri mahalleli hanım kardeşlerimiz oraya gelerek Kur’an-ı Kerim okuyacaklar, sohbet dinleyecekler. Hem dini bilgilerini geliştirecekler hem de manevi duygularını inşallah orada güçlü hale getirecekler. Zaman zaman da hocalarımız orada tecvit ilminin, kıraat ilminin okunduğu bir merkez olarak da kullanılacak. Orayı, gençlerimizin soru sorup cevap bulduğu bir mekân olarak da kullanmak istiyoruz. Bu kadim medeniyetin bu değerlerini ayağa kaldırdığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Onun maddi ihyası sizden, inşallah manevi ihyası da bizden olsun” diye konuştu.