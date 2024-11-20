Kütahyalı sanatçı Ahmet Bitirim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı tarafından “Çalgı Yapımı Rebab Sanatçısı” belgesi ile onurlandırıldı.

Kütahya’nın tanınmış eğitimcilerinden ve klasik Türk müziği enstrümanlarının değerli bir ustası olan Ahmet Bitirim, 40 yılı aşkın emeğiyle büyük bir takdir kazandı. Kütahya Endüstri Meslek Lisesi’nde Mobilya ve Dekorasyon Bölümü öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan Bitirim, emeklilik hayatında da sanatına olan bağlılığını sürdürdü.

Klasik Türk müziği enstrümanlarından rebabın yapımı üzerine uzmanlaşan Ahmet Bitirim, bu sanata olan gönül bağını yıllarca sürdürdü. Ayrıca dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’den fotoğrafçılık dersleri alarak sanatın farklı dallarına da ilgi duydu. Türk kültürüne olan katkılarıyla tanınan Bitirim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı tarafından “Çalgı Yapımı Rebab Sanatçısı” belgesi ile onurlandırıldı.

Ahmet Bitirim, aynı zamanda Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Sanat Akademisi üyesi olarak, genç kuşaklara rebab yapımını öğretmekte ve bu sanatın yaşatılmasına öncülük etmektedir. Kütahya’nın yanı sıra Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi illerde de rebab sanatçılarıyla iş birliği yapan Bitirim, bu geleneksel sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor.

Sanatçı, hem eğitim hem de sanat alanındaki çalışmalarıyla Kütahya’nın kültürel değerlerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtma misyonunu sürdürmeye devam ediyor. Ahmet Bitirim’in başarısı, yalnızca bir bireyin çabası değil, aynı zamanda Kütahya’nın kültürel zenginliklerinin bir yansıması olarak görülüyor.