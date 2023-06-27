Kütahya Belediyesi Hacıazizler, Saray, Perli ve Çalca mahallelerinde muhtarlık hizmet binaları yapıyor.

Şehrin geleceği için altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, bir taraftan da mahallelerin ihtiyaçlarını birer birer yerine getiriyor. Bu çerçevede, Hacıazizler, Saray, Perli ve Çalca mahalleleri için yeni muhtarlık hizmet binası inşaatları başladı. Çalışmaların başlamasından bu yana kısa sürede önemli mesafe kateden ekipler, mümkün olan en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp muhtarlık binalarını vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.