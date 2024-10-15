Kütahya AK Parti 8. Olağan Kongresi için Altıntaş, Pazarlar, Dumlupınar ve Çavdarhisar ilçelerinde gerçekleştirilen temayüller ve Genel Merkezde yürütülen istişareler sonucunda ilçe başkanlarının tespit edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ”8. olağan kongremiz için ilçelerimizde gerçekleştirilen temayüller ve Genel Merkezimizde yürütülen istişareler sonucunda Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir Başkanımızın tensipleriyle, Altıntaş’ta Menderes Aydın, Pazarlar’da Mehmet Ali Özdemir, Dumlupınar’da Mehmet Işık ve Çavdarhisar’da Bahtiyar Öztoprak İlçe Başkanlıkları için tespit edilmişlerdir. Hayırlı Olsun” ifadelerine yer verdi.