Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi’nde bulunan, Kütahya Valiliğince hayata geçirilen 3D Mapping Tanıtım Odasında, dünya çapında iki ödül kazanan tanıtım filminin yenilenmiş son halini izledi.

Kütahya Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi, ziyaretçilerine tarihi ve kültürel miraslarını keşfetme fırsatı sunan 3D Mapping Tanıtım Odası ile büyük ilgi görüyor. Dünya çapında iki ödül kazanan odadaki tanıtım filmi, yenilenmiş son haliyle ziyaretçilere sunulmaya başladı.

30 farklı milli ve tarihi lokasyonu içeren odada, yapay zeka teknolojisi sayesinde Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerleri canlandırılıyor. Video haritalama, film ve animasyonlar doğal dokuya uygun olarak hazırlanarak sunuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan bu fırsat, Kütahya’nın tarihi ve kültürel miraslarını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.