Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Göynükören köyü yakınlarında bulunan taş ocağı bölgesinde çok sayıda telef olmuş büyükbaş hayvan bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde yaklaşık 35 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Olayın ardından il özel idare ekipleri harekete geçerek, sağlık ve çevre açısından tehlike oluşturmaması için hayvanları kireçleyerek toprağa gömdü.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayvanların nasıl ve neden telef olduğuna dair incelemelerin sürdüğü belirtildi.