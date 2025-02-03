Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce yılbaşından bu yana 332 köyde 4 bin 114 vatandaşa, "Orman yangınları ile mücadele yöntemleri" konulu eğitim verildiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünce orman köylülerine yönelik verilen orman yangınlarıyla mücadele eğitimlerinde, vatandaşların alınacak önleyici tedbirler, yangın esnasında hareket tarzları anlatıldı. Ayrıca diğer ormancılık konularında istek ve temennileri dinlendi. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-31 Ocak 2025 tarihleri arasında 71 köyde bin 64 vatandaşa, 7 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar toplam 332 köyde 4 bin 114 vatandaşa Orman yangınları ile mücadele yöntemleri" konulu eğitim verildiğini, eğitimlerin tüm köylerde plan dahilinde verileceği ifade edildi.