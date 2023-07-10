Kütahya’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 18.Etap Bireysel Sulama Projeleri uygulamaları çerçevesinde hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 31 yatırımcı ile hibe sözleşmelerinin imzalanmaya başlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Bireysel Sulama Projeleri sayesinde Kütahya’da 1000 dekarlık alanın modern basınçlı sulamaya kavuşacağını, bütçesi toplam 5 milyon TL olan projelere 2,5 milyon TL hibe desteği sağlanacağını belirtti.

Müdür Özçalık, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında sulamanın büyük önem taşıdığına inandıkları projelerin herkes için hayırlı olmasını diledi.