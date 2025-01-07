Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, 9 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.
Alınan iblgiye göre, Saray Mahallesi Firaki Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, nitelikli hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki T.K. gözaltına alındı. Şahsın geçmişte işlediği suçlar arasında, 5 nitelikli hırsızlık, 2 konut dokunulmazlığını ihlal ve 2 mala zarar verme bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.