Kütahya’da yaya devriye ekiplerinin 237 şahıs ve 6 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimini yaptığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 237 şahıs ve 6 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.1 narkotik madde, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet kesici alet ele geçirildi. 2 kesici alet ile yaralama şüphelisi yakalandı. 4 şahsa idari işlem yapıldı.