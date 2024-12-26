Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik gerçekleştirilen kontroller sırasında M.K. (22), üzerindeki narkotik maddeyle yakalandı.

Fuatpaşa Mahallesi Ergenekon Sokak üzerinde şüpheli şahsın üzerinden, şeffaf poşete sarılı 2 adet sentetik ecza hap (Lyrica) olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi. İşsiz olduğu öğrenilen ve iki adet suç kaydı bulunan M.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.